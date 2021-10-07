أبرزهم مانشستر سيتي وآخرهم نيوكاسل.. أندية أوروبية تحت سيطرة أثرياء العرب









أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الذي يلعب في "البريميرليج" في صفقة قياسية.





وتم نقل ملكية نادي نيوكاسل يونايتد من شركة مايك أشلي إلى تحالف صندوق الاستثمارات السعودي بعد الاستحواذ على ملكية النادي الإنجليزي بنسبة 100%، في صفقة بلغت قيمتها 305 مليون جنيه إسترليني وفقًا للتقارير الصحفية، لينضم النادي الإنجليزي إلى قائمة الأندية الأوروبية المملوكة للعرب.





وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة،: نسعد اليوم بالاستحواذ على نادي نيوكاسل أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر في هذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي.





أبرز الأندية الأوروبية المملوكة للعرب





- باريس سان جيرمان





يستحوذ جهاز قطر للاستثمارات على ملكية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي العريق، ويتولى رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، رئاسة النادي الباريسي منذ عام 2011 وحقق النادي تحت قيادته العديد من النجاحات.





- مانشستر سيتي





نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أيضًا مملوك لرجل الأعمال الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي نجح في الاستحواذ على أسهم النادي في عام 2008 وقام بتدعيم الفريق بعدة صفقات قوية وحقق السيتي معه العديد من البطولات على مختلف المستويات.





- مالاجا الإسباني





استحوذ رجل الأعمال القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن عبد الله الأحمد آل ثاني على نادي مالاجا الإسباني عام 2010 لينضم لقائمة "أثرياء العرب" ملاك الأندية الأوروبية.





- شيفيلد يونايتد





نجح رجل الأعمال السعودي عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود في شراء نسبة 50 % من أسهم نادي شيفيلد يونايتد عام 2013، ونجح في تحقيق طفرة كبيرة داخل النادي الانجليزي.





- ألميريا الإسباني





بعد إنهاء استثماراته في مصر وتحديدا في نادي بيراميدز قام السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بشراء نادي ألميريا الإسباني في أغسطس الماضي في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون يورو.





4 أندية أوروبية مملوكة لرجال أعمال مصريين





يستحوذ 3 رجال أعمال مصريين على 4 أندية أوروبية في الفترة الحالية أولهم، عاصم علام والذي قام بشراء نادي هال سيتي عام 2010 بعد تعرض النادي لأزمة مالية.





أما الثاني هو ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، والذي يستحوذ على ناديين آخريين في أوروبا هم، ليرس البلجيكي، وإيراجوتليس اليوناني.





أما ثالث رجل أعمال مصري يمتلك ناديًا في أوروبا هو ناصف ساويرس حيث قام بمعاونة شريكه ويس إندز في شراء 55% من نادي أستون فيلا العام الماضي.



