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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في مصر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في مصر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بيانًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

قال خبراء الأرصاد، إن طقس اليوم خريفي على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وتابعت الأرصاد أن يشهد طقس اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.
الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة.
مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة.
سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.
قنا العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.
أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في مصر

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