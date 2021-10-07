جماهير نيوكاسل الإنجليزي ترفع علم المملكة أمام النادي

قام جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي، اليوم الخميس، بعد الإعلان الرسمي لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على النادي، بالاحتفال أمام ملعب سانت جيمس بارك، ورفع علم المملكة.

وكان قد أعلن صندوق الاستثمارات العامة، إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي، وشدد على أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي الإنجليزي.





وأكدت صحيفة “ذا آثلتيك”، شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرًا من المفاوضات.