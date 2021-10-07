بشرى تعلن اعتزالها السوشيال ميديا لهذا السبب!

عبرت الفنانة بشرى، عن سعادتها بتهنئة الكثيرين لها بعيد ميلادها، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت بشرى" من خلال صورة شاركتها متحدثة عن هدية عيد ميلادها التي قدمتها لنفسها هذا العام قائله: طليفوني باظ وشايفة ان احلى هدية اقدمها لنفس السنة دي هي انى ما اصلحوش في القريب العاجل وسأكتفى بهاتف للأسرة فقط، ولا اعرف متى سوف أقرر شراء تليفون جديد، شكرا لكل الغاليين ومن هنأني بعيد ميلادي حقيقي شعرت بسعادة كبيرة من الجميع اثرت فيا تأثير كبير واشكر جهودكم كثيرا من كل قلبي".



وتابعت قائله: "وأعتقد إنني احتاج لإجازة من كل أسباب الصخب حولي خاصة وسائل التواصل الاجتماعي إلى لقاء تقرره الأقدار".