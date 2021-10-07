أسعار النفط تواصل التراجع بعد زيادة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الخميس، تحت ضغوط ناجمة عن زيادة غير متوقعة لمخزونات الخام الأمريكي أثارت مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سنوات عديدة.





ونزل الخام الأمريكي 0.67 بالمئة، أو 52 سنتا، إلى 76.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، بعد صعود السوق أمس الأربعاء إلى 79.78 دولار، الأعلى منذ نوفمبر 2014.





وخسر خام برنت 0.1 بالمئة، أو ثمانية سنتات، إلى 81 دولارا للبرميل.





وقالت إيه.إن.زد في مذكرة “ارتفعت المخزونات التجارية للخام… الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة. وزادت أيضا مخزونات البنزين مما أثار مخاوف من ضعف الطلب”.





قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 2.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض متواضع قدره 418 ألفا. وارتفعت مخزونات البنزين أيضا في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير قليلا.





قفزت أسعار النفط العالمية هذا العام أكثر من 50 بالمئة مما زاد من الضغوط التضخمية التي قد تبطئ التعافي من جائحة كوفيد-19 وتؤثر في طلب العملاء.





وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) يوم الاثنين إنها ستتمسك باتفاقها على زيادة انتاج النفط بالتدريج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام لأعلى مستوياتها منذ سنوات.





وقالت مصادر مقربة من المجموعة لرويترز إن قرار أوبك+ زيادة انتاج النفط باعتدال وبالتدريج، رغم ارتفاع الأسعار هذا العام، يرجع جزئيا إلى مخاوف من أن يتراجع الطلب وتنخفض الأسعار.