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مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:46 م
يوسف حسن
يوسف حسن
أشرف عبد الناصر
 كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، سبب فشل انتقال يوسف حسن مهاجم فريق المقاولون العرب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقلات الصيفية الجارية.

ونجح فريق وادي دجلة في ضم اللاعب من فريق الذئاب في صفقة تبادلية بالإضافة إلى مليوني ونصف المليون جنيه.

مصدر بالأهلي يكشف سبب فشل انتقال يوسف حسن للقلعة الحمراء

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصّة لـ"الفجر الرياضي"، أن مسئولو القلعة الحمراء بالفعل تواصلوا مع إدارة المقالون بشأن التعاقد مع اللاعب، لكن المقابل المالي الكبير الذي حدّده مسئولو الذئاب سبب تراجعنا في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد عن ضم يوسف حسن.

ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون وكريم فؤاد بالإضافة إلى حسام حسن وأخبرا مصطفى البدري الذي تمت إعارته لفيوتشر fc.

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يوسف حسن فيوتشر صفقة الأهلي المقاولون الأهلي

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