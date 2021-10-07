خالد عكاشة: ثورة 30 يونيو كان أحد أسبابها ما يحدث في سيناء منذ 2011





العميد خالد عكاشة

وأشار "عكاشة"، خلال حواره بالتغطية الخاصة للذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن موجة الإرهاب العاتية التي ضربت شمال سيناء في 2011 كانت نتيجة طبيعية للفصل الطويل والإهمال الكبير الذي طالها، حيث كان هناك فراغ كبير طال شمال سيناء.



سيناء

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ثورة 30 يونيو كان أحد أسبابها الرئيسية ما يحدث في سيناء منذ 2011 وحتى 30 يونيو 2013، لافتا إلى أن الثوار كانوا يعرفون شعار "حتى لا تضيع سيناء".



قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه كان هناك إهمال وتجاهل كبير لشمال سيناء فيما مضى.