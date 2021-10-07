Advertisements

خالد عكاشة: ثورة 30 يونيو كان أحد أسبابها ما يحدث في سيناء منذ 2011

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:52 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
هدى عبدالرازق
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه كان هناك إهمال وتجاهل كبير لشمال سيناء فيما مضى.

العميد خالد عكاشة
وأشار "عكاشة"، خلال حواره بالتغطية الخاصة للذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن موجة الإرهاب العاتية التي ضربت شمال سيناء في 2011 كانت نتيجة طبيعية للفصل الطويل والإهمال الكبير الذي طالها، حيث كان هناك فراغ كبير طال شمال سيناء.

سيناء
وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ثورة 30 يونيو كان أحد أسبابها الرئيسية ما يحدث في سيناء منذ 2011 وحتى 30 يونيو 2013، لافتا إلى أن الثوار كانوا يعرفون شعار "حتى لا تضيع سيناء".

الكلمات المفتاحية

سيناء خالد عكاشة ثورة 30 يونيو الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوافق على إعارة نجميه

منذ 34 دقيقة

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مهاجم مصر في مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة

تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

منذ ساعتين

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

منذ ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ 35 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

منتخب السعودية ينتصر على "كمبيوتر" اليابان بهدف "البريكان" ويقترب من التأهل لمونديال قطر

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: بطولات رجال الجيش في دحض العمليات الإرهابية نموذج مشرف

خبير أمني يكشف مفاجأة عن تنظيم أنصار بيت المقدس

خالد عكاشة: الضربة الإيرانية كشفت أن طهران "نمر من ورق"

خبير: الأمن جاهز لكسر شوكة الإرهاب

خبير: ثورة 30 يونيو قضت على حلم الجماعة الإرهابية (فيديو)

خبير استراتيجي: 30 يونيو "وحش كبير" قضى على الحلم العثماني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

08:46 م

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

08:58 م

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

08:29 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements