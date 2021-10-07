عاجل.. الزمالك يوافق على إعارة نجميه

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على إعارة الثنائي مروان حمدي ومحمود شبانة لمدة موسم.





وأكد مصدر مسؤول داخل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بأن تم الموافقة على إعارة مروان حمدي إلى سموحة لمدة موسم ومحمود شبانة إلى الاسماعيلي لمدة موسم.





وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.





من المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.



