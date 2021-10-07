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نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:55 م
جانب من الدورة
جانب من الدورة
الفيوم: ريهام على
افتتح الدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين، الدورة الأساسية للمدربين والتى تعقدها نقابة المهن الرياضية بالفيوم اعتبارا من اليوم وتستمر لمدة 6 أسابيع ويشارك فيها 50 من الدارسين.

نقيب الرياضيين
حضر حفل الافتتاح الدكتور جمال محمد على الأمين العام للنقابة ورئيس أكاديمية التدريب بنقابة المهن الرياضية والدكتور أشرف العباسى نقيب الرياضيين فى الفيوم وأعضاء مجلس النقابة صبرى برديسى وأحمد جمعه وأيمن فزاع ومحمود قرنى.

كما حضر حفل الإفتتاح المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس الإتحاد المصرى للتايكندو، ويحاضر فى الدورة نخبة من أساتذة التدريب من أعضاء هيئة أكاديمية التدريب فى النقابة من بينهم الدكتور فتحى ندا والدكتور جمال محمد على والدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم والدكتور أشرف العباسى وكيل كلية التربية الرياضية بالفيوم.

خلال كلمته، أعلن الدكتور فتحى ندا إطلاق اسم الدكتور أسامة رشوان النقيب السابق للرياضيين بالفيوم على الدورة والتى تحمل رقم 439 وأكد أن هذا يأتى تخليدا لذكرى رجل قدم الكثير للرياضة والرياضيين على مستوى العمل النقابى بالإضافة إلى كونه حقق بطولات عديدة لمصر فى لعبة رفع الأاثقال.

فسيولوجيا التدريب الرياضى
وقد تناول الدكتور فتحى ندا فى محاضرته الأولى للدارسين فسيولوجيا التدريب الرياضى، كما سيحاضر الدكتور جمال محمد على غدا السبت عن المدرب والأساليب العلمية فى التدريب.
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم
نقيب الرياضيين يفتتح الدورة الأساسية للمدربين في الفيوم

الكلمات المفتاحية

نقيب الرياضيين الفيوم الدورة الأساسية للمدربين

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