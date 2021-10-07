عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

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الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:58 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي

وافق النادي الأهلي على إعارة عربي بدر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى نادي فيوتشر إف سي لمدة موسم.

وجاءت موافقة مسؤولو الأهلي على إعارة اللاعب بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الذي رحب بهذا الأمر لاكتساب اللاعب المزيد من الخبرات من خلال مشاركته في المباريات.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة إعارة اللاعب عربي بدر لمدة موسم لنادي فيوتشر.

وأضاف مدير التعاقدات بأن خروج عربي بدر للإعارة جاء من أجل الحصول على فرصة المشاركة والاحتكاك قبل العودة للنادي.

عربي بدر لعب الموسم الماضي معارًا لنادي الجونة وعاد مجددًا للأهلي ليقرر النادي الأحمر إعارته موسمًا آخر لفيوتشر.

وأصبح عربي بدر اللاعب رقم ٧ الذي ينتقل من النادي الأهلي إلى فيوتشر إف سي بعد كلًا من مصطفى البدري وفارس طارق وسعد سمير وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومروان محسن.

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