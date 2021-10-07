أمريكا قلقة إزاء العرض غير الكافي لموارد الطاقة وتوجه اتهامات لموسكو

أعرب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان عن قلقه من أن توريدات الطاقة لم تكن كافية لتلبية الطلب، داعيا المصدرين لزيادة حجم التوريدات.

وقال ساليفان للصحفيين في أعقاب لقائه مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن قضية الغاز، يوم الخميس، إن "لدى الولايات المتحدة قلقا حقيقيا بشأن تأخر التوريدات عن الطلب المتعافي لمختلف الأسباب".

وردا على سؤال بشأن روسيا، قال ساليفان إن لها "تاريخا من استخدام الطاقة كأداة للإجبار وكسلاح سياسي".

وأضاف: "لدينا مصلحة أساسية في رؤية توريدات موارد الطاقة في العالم، سواء الغاز أو النفط، عند المستويات الكافية لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وليس التعثر".

وأكد: "نريد أن نرى عرضا كافيا ليلبي الطلب المتعافي. ونود أن نرى من موردي الطاقة إجراءات لضمان ذلك".

يذكر أن أسعار الغاز في أوروبا قد ارتفعت بشكل حاد في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستوياتها القياسية مع تعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة فيروس كورونا.