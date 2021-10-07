روديجر يقود دفاع ألمانيا أمام رومانيا في تصفيات كأس العالم 2022

اعلن هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أنه سيعتمد على أنطونيو روديجر ونيكلاس شوله كقلبي دفاع، ولكنه لم يكشف عما إذا كان توماس مولر سيتواجد في التشكيل الأساسي للمباراة أمام رومانيا المقرر إقامتها غدا الجمعة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





وقال فليك للصحفيين اليوم الخميس :"هناك عدد قليل من اللاعبين الذين يحجزون تواجدهم في التشكيل الأساسي. أنطونيو روديجر ونيكلاس شوله سيبدأن حيث أنهما يعملان حاليا بشكل جيد سويا".





وشارك روديجر وشوله في مباراتي التصفيات في سبتمبر الماضي حيث غاب مولر نجم بايرن ميونخ للإصابة.





ولا يضمن فليك مكانا لمولر في التشكيل الأساسي خاصة وأن ألمانيا لديها العديد من اللاعبين الجيدين في نفس المركز والذين تم الاعتماد عليهم في سبتمبر، مثل كاي هافيرتز،لاعب تشيلسي، وإلكاي جويندوجان لاعب مانشستر سيتي، وماركو ريوس، لاعب بوروسيا دورتموند.





وقال المدرب إن لاعبيه لديهم "إمكانات عالية" وأن لديهم العديد من الخيارات وهو أفضل من العكس.





ويمكن للمنتخب الألماني أن ينتزع مقعده في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر العام المقبل بالفوز على رومانيا ومقدونيا الشمالية يوم الاثنين، وإذا سارت بقية نتائج المجموعة العاشرة في مصلحته.





وقال فليك :" من المهم أن نفوز بالمباراة في هامبورج، أن نلعب بشكل جيد وأن نعطي للجماهير شيئا للاحتفال به. في النهاية هذا هو هدفنا".



