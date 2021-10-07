وكيل زراعة الفيوم: إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمراكز

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خلال تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية.



زراعة الفيوم

حيث قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارة الزراعية بالمراكز والمحليات والأجهزة المعنية بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية.



الإدارة الزراعية بمركز الفيوم

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقيادة المحاسب أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة بردم أساس بطول ٣٠ متر على مساحة 18 سهما وإزالة أخرى للتعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية م الخطيب على مساحة واحد قيراط بحوض راجح وحالتي تعد، وذلك بحضور المهندس سيد أحمد رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي والمهندس محمد حسين رئيس الوحده المحليه بناحية قرية كفورَ النيل والمهندس حمدي حلمي القسم الهندسي بالوحدة والمهندس أحمد سعد مدير الجمعية الزراعية والأستاذ عزت عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية دسيا والأستاذ محمد الأمير القسم الهندسي بالوحدة والمهندس ناصر محمد إبراهيم مدير الجمعية الزراعية بناحية م الخطيب.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ عدد واحد إزالة فورية تعد على الأرض الزراعية بناحية دار السلام وإزالة فورية بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والأستاذ سلامة عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية بناحية دار السلام.