رئيس "خطة النواب": سيناء بمثابة "كتف مصر".. وتعميرها كان حلما

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تنمية سيناء حلم كل المصريين منذ عقود، حيث أن تعمير سيناء يعني وجود 5 مليون نسمة بها مما يحولها إلى مناطق عمرانية متكاملة.



تنمية سيناء

وأشار "الفقي"، خلال حواره بالتغطية الخاصة للذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن تعمير سيناء ضرورة لوجود أكثر من بعد له، حيث تأخر تعميرها 30 عاما، مشيدا بإنشاء أنفاق قناة السويس والتي تشاهم في عبور الملايين من وإلى سيناء.



تعمير سيناء

وأكد أن هناك رؤية لتعمير سيناء بدأ تنفيذها منذ أغسطس 2014 عندما تم بدء حفر قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن مساحة سيناء تعادل 6% من مساحة مصر، معلقا: "بنعتبرها كتف مصر".

