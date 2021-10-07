Advertisements

رئيس "خطة النواب": سيناء بمثابة "كتف مصر".. وتعميرها كان حلما

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:03 م
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تنمية سيناء حلم كل المصريين منذ عقود، حيث أن تعمير سيناء يعني وجود 5 مليون نسمة بها مما يحولها إلى مناطق عمرانية متكاملة.

تنمية سيناء
وأشار "الفقي"، خلال حواره بالتغطية الخاصة للذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن تعمير سيناء ضرورة لوجود أكثر من بعد له، حيث تأخر تعميرها 30 عاما، مشيدا بإنشاء أنفاق قناة السويس والتي تشاهم في عبور الملايين من وإلى سيناء.

تعمير سيناء
وأكد أن هناك رؤية لتعمير سيناء بدأ تنفيذها منذ أغسطس 2014 عندما تم بدء حفر قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن مساحة سيناء تعادل 6% من مساحة مصر، معلقا: "بنعتبرها كتف مصر".

الكلمات المفتاحية

سيناء تنمية سيناء تعمير سيناء الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر الدكتور فخري الفقي

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوافق على إعارة نجميه

منذ 34 دقيقة

تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

منذ ساعتين

منتخب السعودية ينتصر على "كمبيوتر" اليابان بهدف "البريكان" ويقترب من التأهل لمونديال قطر

منذ نصف ساعة

تعرف على مهاجم مصر في مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

كامل الوزير عن جدوى أنفاق قناة السويس: ضرورية ولها أهمية أمنية

ناجي شهود: أنفاق قناة السويس بمثابة شرايين تغذي سيناء

برلمانية بعد افتتاح أنفاق قناة السويس: السيسي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

أنفاق تحيا مصر.. شرايين حياة جديدة فى سيناء

فخري الفقي: أنفاق قناة السويس سد عالٍ جديد لمصر

برلماني: تعمير سيناء قضية أمن قومي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

08:46 م

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

08:58 م

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

08:29 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements