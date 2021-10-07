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منتخب السعودية ينتصر على "كمبيوتر" اليابان بهدف "البريكان" ويقترب من التأهل لمونديال قطر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:02 م
السعودية
السعودية
علي نبوي

فاز منتخب السعودية على ضيفه اليابان بهدف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

الشوط الأول من هذا اللقاء كان متوسط المستوى وانحصر فيه اللعب في وسط الملعب، ولم يشهد خطورة على أي مرمى.

وفي الشوط الثاني استعان الفرنسي هيرفي رينار بمهاجميه من على مقاعد البدلاء لينجح البديل فراس البريكان في إحراز هدف المباراة الوحيد والنقاط الثلاث في الدقيقة ٧١.

وبهذا الفوز رفع منتخب السعودية رصيده للنقطة ٩ جمعهم من ٣ انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد اليابان عند ٣ نقاط في المركز الرابع.

الكلمات المفتاحية

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