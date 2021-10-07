المنتخب الوطني يحقق فوز مهم على اليابان ويتصدر التصفيات الآسيوية

حقق المنتخب الوطني فوزًا هامًا على منتخب اليابان على استاد الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





وسجل هدف المباراة، اللاعب فارس البريكان في الدقيقة 71 من عمر المباراة.





ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من: “محمد العوبس، وياسر الشهراني، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن غريب، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وصالح الشهري”.



