راحة لفريق المصري بالسلوم بعد ودية الدخان





قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بالسلوم بقيادة رضا الفيداوي المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.



وكان الفريق قد خاض مباراة ودية قوية أمام الشرقية للدخان انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في تجربة مفيدة استغلها الجهاز الفني في الاطمئنان على عدد من اللاعبين.



وكانت لجنة المسابقات بالقسم الثاني قد قررت تأجيل لقاء المنصورة مع مصري السلوم بالجولة الثانية الذي كان سيقام اليوم الخميس ليقام يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل .



ويستعد الفريق السلومي لملاقاة نظيره فريق أبو قير بالأسبوع الثالث لمسابقة دوري القسم الثاني المقرر لها الخميس 14 أكتوبر الجاري.