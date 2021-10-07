الإمارات تسقط أمام إيران في تصفيات كأس العالم 2022

خسر منتخب الإمارات أمام إيران 0-1 يوم الخميس على ستاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.





وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح منتخب إيارن في تسجيل هدف الفوز الثمين بالدقيقة 70 بواسطة مهدي تاريمي.





وفي باقي مباريات المجموعة يوم الخميس أيضاً فازت كوريا الجنوبية على سوريا 2-1 على ستاد أنسان-وا في أنسان، وتعادل العراق مع لبنان 0-0 على ستاد خليفة الدولي في الدوحة.



