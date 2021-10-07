منتخب السويس ضيفا على بنها في ثانى منافسات دورى القسم الثانى





يحل الفريق الكرة الأول بنادي منتخب السويس بقيادة سعد فاروق ، ضيفا على نظره فريق بنها في المباراة المقرر اقامتها على استاد بنها في التانية والنصف من عصر الجمعة 8 أكتوبر فى ثانى منافسات مجموعة القاهرة والقناة من دوري القسم الثاني.



ويدخل منتخب السويس المباراة لتحقيق الفوز لتعويض الخسارة أمام زد بهدف نظيف في الجولة الأولى، ويسعى ابناء الغريب العوده للسويس الثلاث نقاط لكى لا يبعد عن المنافسة مبكرا، في المقابل يريد فريق بنها الصاعد حديثا للقسم الثانى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وتعويض الهزيمة الثقيلة أمام فريق وادى دجله باربع أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى.



وفي نفس التوقيت ينطلق 7 مباريات بالمجموعة ، بتروجيت و بورفؤاد على استاد بتروسبورت، السكه الحديد يواجه وادى دجله على استاد السكه ، زد أمام القناة على استاد 6 أكتوبر ، النصر و الترسانة على استاد النصر ، بورتو السويس يواجه المصرية للاتصالات على استاد الجيش بالسويس، الإنتاج الحربي يستضيف بلبيس على استاد السلام ، المريخ و الداخلية على استاد المريخ ببورسعيد.