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مصطفى ثابت: الرئيس السيسي قائد العبور الثاني للجمهورية الجديدة (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:12 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كساب احمد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد العبور الثاني للجمهورية المصرية الجديدة، حيث حرر السياسية والاقتصاد والقرار المصري، لافتا إلى أن الله رزق مصر بقادة عظام وجيش هو صمام أمان لهذا الوطن.

وأضاف ثابت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تبث الأكاذيب للتشكيك في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الذي اعترف بها العدو، لدرجة أنهم قاموا بتضعيف حديث النبي (ص) "إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض".

وتابع رئيس تحرير موقع الفجر، أن الجيش المصري سطر ملحمة عسكرية من أعظم الملاحم على مدار التاريخ، لافتا أن الوثائق الأمريكية السرية التي نشرت مؤخرا عن حرب أكتوبر كشفت عظمة الجيش المصري ورجاله البواسل.

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مصطفى ثابت مصر حرب أكتوبر العبور الثاني السيسي اسرائيل

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