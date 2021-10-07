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مدرب الإمارات مستاء بعد الخسارة من إيران بتصفيات المونديال

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:11 م
مارفيك
مارفيك
علي نبوي
عبر الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن استيائه الشديد بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه منذ قليل على يد إيران بهدف دون رد.

منتخب الإمارات خسر اليوم الخميس على ملعبه أمام ضيفه إيران بهدف نظيف في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

مارفيك قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"خسرنا من منتخب قوي يمتلك عناصر قوية، فلقد أهدرنا عدة فرص ولم نظهر بمستوى جيد في الشوط الثاني".

‏وأضاف :"منتخب إيران أقوى بدنياً والفوارق كانت واضحة للغاية".

وواصل :"لا ألوم اللاعبين نحن الآن نواجه منتخبات المستوى الأول في القارة".

وتابع :"سنستمر في القتال على فرصنا وهذا حال كرة القدم".

‏واختتم :"المركز الثالث أيضاً يتيح لنا الوصول إلى المونديال وأشعر بخيبة أمل للهزيمة".

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