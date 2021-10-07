محمد على خير: الرئيس السيسي أنصف أنور السادات (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد علي خير، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، خاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على دور الرئيس الراحل أنور السادات في أن يسود السلام وتستقر البلاد، وذلك بعد حرب مشرفة خاضها الجيش المصري ضد العدو الإسرائيلي.



ذكرى نصر أكتوبر

وقال "خير"، خلال برنامجه "المصري أفندي" الذي يُبث عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي نصر الراحل أنور السادات في حديثه، وأكد أنه رئيس كان لديه بصيرة ووعي بالمستقبل، لذلك أقدم على إبرام اتفاقية السلام بعد الانتصار في حرب أكتوبر.



السيسي والسادات

واعتبر مقدم برنامج "المصري أفندي"، ما قاله الرئيس السيسي لا ينم سوى عن عقلية عسكرية لديها دراية حقيقية بأصول الحكم والرجال الحقيقين، لذلك وصف الرئيس أنور السادات بأنه "سابق عصره".



