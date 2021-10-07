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الخارجية المصرية تدين قرار إسرائيل بمنح اليهود حق الصلاة في باحات الأقصى

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
وكالات

أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الخميس قرار المحكمة الإسرائيلية الذي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في العبادة بصمت في باحات المسجد الأقصى.

 

وشددت الخارجية المصرية على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".

 

كما أعربت الخارجية عن "قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة".

 

وطالبت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

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