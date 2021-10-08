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"من سيشن الوحل لـ محلل الـ33 زوجة".. أغرب قضايا حدثت في الأيام الأخيرة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:34 ص
محلل الـ33 زوجة
محلل الـ33 زوجة
كتبت: ناديه ديهوم
تعرض المجتمع المصري في الفترة الأخيرة لمجموعة من المشاكل التي أشعلت الرأي العام المصري، واستطاعت "بوابة الفجر" من خلال هذا التقرير حصر أهم المشكلات التي لقت اهتمام الشارع المصري و"السوشيال ميديا".

-يوسف خيري سمكري البني ادمين والعلاج الطبيعي
انتحل يوسف خيري يوسف صفة أخصائي علاج طبيعي وقد تم القبض عليه بعد أن احتال على الكثير وكان بينهم فنانون مشهورون، وأغلقت الحكومة عيادة سمكري البني آدمين، وأصدرت تحذيرًا مماثلًا النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل معه، مما سلط الضوء على مراكز العلاج الطبيعي بالبلاد.

-فتاة التيك توك هدير الهادي
سلكت هدير الهادي مسار حنين حسام ومودة الأدهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهي واحدة من ضمن الفتيات التي تسعي لكسب المال بأي طريقة وكان اللايف طريقتها الوحيدة لاصطياد الزبائن الراغبين في إقامة علاقات جنسية ولقاءات غير مشروعة في الشقق السكنية الخاصة بهم أو الفنادق مقابل حصولها على مقابل مادى وكانت تستخدم موقع "تيك توك" لتصوير مقاطع إباحية لتحقيق نسب مشاهدة عالية حتى ذاع صيتها،و المحكمة تقضى بسجنها عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

-طالب الجامعة الأميركية أحمد باسم زكي
هو الشاب المصري الذي هتك عرض 3 فتيات ولم يبلغ اي منهن 18 سنة وقام هذا الطالب بابتزاز الفتيات عن طريق الصور الاباحية وكتابة أمور مخدشة لشرفهم، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإرسال صور جنسية لهن، وقررت المحكمة في جلسة 29 ديسمبر، بالحكم عليه لمدة 8 سنوات.

-"سيشن" الوحل لعروسين بالمنوفية
ظهر زوجان يلطخان ملابس الزفاف بالطين، وقد حرص مصور الجلسة على التقاط أكثر من صورة لهما حين تعمدا الوقوع في بركة من الوحل، ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق بشكل ساخر وتشاركوا الصور على نطاق واسع.

-المحلل الشرعي الذي تزوج 33 مرة
هو المحاسب محمد الملاح الذي أتخذ من فكرة المحلل الشرعي مهنة يتداولها وقد أعلن عن ذلك من خلال لقاءه التيليفزيوني وكشف أنه يفعل ذلك لوجه الله ولا يتلقي مقابل مادي لكنه يرغب بمساعدة من يريد فرصة ثانية لإعادة بناء أسرته.

الكلمات المفتاحية

محلل شرعي بوابة الفجر المحاسب محمد الملاح الفجر

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