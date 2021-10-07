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تويتر تبيع منصتها للإعلانات عبر الهاتف مقابل مليار دولار

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر

وافقت شركة تويتر، على بيع شركة إعلانات الهاتف المحمول MoPub إلى شركة AppLovin Corp (APP.O) مقابل 1.05 مليار دولار نقدًا، حيث تتطلع منصة المدونات الصغيرة إلى التركيز بشكل أكبر على الإعلانات على التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.

ويسمح MoPub، الذي حقق حوالي 188 مليون دولار من الإيرادات السنوية لتويتر العام الماضي، للشركات بتتبع مخزون الإعلانات في الوقت الفعلي، على غرار DoubleClick من Google.

وقال المدير المالي في تويتر نيد سيغال إن “بيع MoPub يجعلنا نركز المزيد من جهودنا على الإمكانات الهائلة للإعلانات على موقعنا الإلكتروني وفي تطبيقاتنا”.

وذكرت تويتر، أمس الأربعاء، أنها ستركز على أعمالها الأساسية من خلال تسريع تطوير المنتجات والميزات الجديدة لتحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إيراداتها في عام 2023 إلى 7.5 مليار دولار.

وتأتي صفقة MoPub بعد أشهر من تحديث Apple لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة الذي يعمل على تشغيل أجهزة آيفون وآي باد لجعل من الصعب على المعلنين الرقميين، بما في ذلك منصات الوسائط الاجتماعية ومطوري ألعاب الهاتف المحمول، تتبع المستخدمين على أجهزة أبل المحمولة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” جاك دورسي، يوم الأربعاء إن البيع سيسمح لتويتر بالاستثمار في “المنتجات الأساسية التي تجعلها قادرة على النمو على المدى الطويل.

وكانت تويتر اشترت MoPub مقابل 350 مليون دولار تقريبًا في عام 2013.

وتم طرح AppLovin الطرف الثاني في الصفقة، للاكتتاب العام مؤخرًا في أبريل، وهي شركة ألعاب محمولة مع محفظة تضم أكثر من 200 لعبة محمولة مجانية للعب، مثل “Word Connect” و “Slap Kings”و “Bingo Story”.

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