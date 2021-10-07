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هنيدي عن شقة استأجرها في الزمالك: "كان فيها عفاريت في المطبخ"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:09 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
رنا حسين

حل النجم محمد هنيدى، ضيفًا على برنامج "معكم"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، واستقبله الجمهور استقبال حار وترحيب قوي.

 

حكى هنيدي تفاصيل إحدى الشقق التي استأجرها أثناء تقديم مسرحية "حزمني يا" في منطقة الزمالك بـ 600 جنيه وبمجرد ما وضعوا الحقائب وذهبوا للنوم بدأوا يستمعون فجأة إلى أصوات قادمة من المطبخ وأصاب هنيدي وصديقه "أحمد عبدالله" الرعب الشديد وقال هنيدي:"حالة طبخ كاملة في المطبخ... كأن أمك جوا بتطبخ" ولم يكملوا الليلة فيها ورحلوا منها مسرعين في حالة من الرعب.

 

كما صرح هنيدي أنه لا يحب أفلام الرعب أبدًا وقال:" أنا هروح عشان أخاف؟"وأكد أنه يفضل أفلام الكوميدي والاكشن والاجتماعي أكثر من الرعب.

 

يذكر أن "هنيدي" يعرض له حاليا بالسينمات الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس"، الذي حقق أعلى الإيرادات بعد عرضه بأيام قليلة، وهو من بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، صلاح عبدالله، ومن إخراج شريف عرفة.

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محمد هنيدي عفاريت الفجر الأنس والنمس الإعلامية مني الشاذلي اخبار الفجر الفني cbc

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