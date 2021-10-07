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هيئة الدواء تحذر من العقاقير المغشوشة على السوشيال ميديا (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:10 م
أدوية-أرشيفية
أدوية-أرشيفية
شيماء حسن
حذر الدكتور حمادة شريف، مدير عام بهيئة الدواء المصرية، من شراء أدوية مغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تؤدي إلى نتائج عكسية قد تضر بصحة المريض.

هيئة الدواء المصرية
وقال "شريف" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، إن هيئة الدواء المصرية تراقب جودة وأمان وفعالية الدواء من خلال مراقبتها لجميع مراحل التصنيع نهاية بتوزيعه على الصيدليات.

وأضاف أن الدواء المغشوش تم تصنيعه خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية لتقليد أدوية لا يوجد به مادة فعالة أو قد يحتوي على مواد فعالة مغايرة مخالفة في النوع أو النسب ويؤدي إلى آثار عكسية ويمثل خطر على المريض.

أدوية مغشوشة 
وأكد على ضرورة التصدي لهذه الحالات والإبلاغ عنها للجهات الرقابية ليتم وقف تداول هذه الأدوية، موضحًا أن هناك مراقبة من قبل هيئة الدواء لضمان وجود دواء آمن وفعال وجيد بعيدًا عن الأدوية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي غالبًا ما تكون غير آمنة وغير فعالة وغير جيدة.

وشدد على ضرورة التأكد من رقم التسجيل الخاص بالدواء في هيئة الدواء المصرية والمكتوب على الأدوية باعتباره الخطوة الأولى للتأكد من سلامته، لافتًا إلى أن هناك حملات من وزارة الداخلية وأجهزة الرقابة من أجل رصد المخالفين.


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هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء العقاقير المغشوشة السوشيال ميديا

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