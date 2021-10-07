بمصرف الراجحي.. وظائف شاغرة للسعوديين فقط





أعلن مصرف الراجحي، عن توفير وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بعدة مجالات؛ للعمل بالرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسمى الوظيفي:

1- مسؤول إشراك العملاء

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها.

- خبرة سابقة في إطلاق حملات جماهيرية واسعة النطاق والتفاعل مع العملاء.

- مسؤول عن ضمان مشاركة جميع العملاء وإبقائهم مهتمين بما يتم تقديمه لهم، بالإضافة لتخطيط وتنسيق الجهود التسويقية، وبناء الوعي وتحديد مكانة علامة الولاء.

2- مسؤول تطوير منتجات الولاء

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

- ما لا يقل عن 6 سنوات في مجال الولاء وتصميم المنتجات والخدمات.

- خبرة في إطلاق حملات جماهيرية والتفاعل مع جماهير العملاء.

- مسؤول عن تطوير وإدارة قواعد عمل الولاء للحصول على أفضل العروض، وإدارة أنظمة ومنصات الولاء وإنشاء السياسات والإجراءات وإدارتها.

3- مسؤول التطوير التنظيمي:

- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو أي شيء ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التطوير التنظيمي.

- معرفة قوية في تقييم الهيكل التنظيمي.

- معرفة جيدة جدًّا بتخطيط القوى العاملة.

- معرفة جيدة بتقنيات التحليل والوصف الوظيفي.

هذا وكان قد أطلق مصرف الراجحي لعملائه في قطاع الشركات منتج التمويل عن طريق منصة للسلع المحلية في المملكة مقدمة من شركة النفائس الدولية في خطوة تدعم برامج التحول الوطني وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير المالية الإسلامية.

ويلبي المنتج رغبة العملاء في توفير السلع المحلية الأمر الذي يعطي قيمة مضافة للمنتجات الموجودة محلياً كما يتوافق مع توجه البنك المركزي السعودي في توطين المنتجات وزيادة المحتوى المحلي الوارد بوثيقة تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج رؤية 2030.

ويتيح المنتج للعميل البيع بنفسه مباشرة عن طريق نظام المنصة، ويمكنه كذلك توكيل المصرف بالبيع، ويتوقع أن يسهم في تنظيم وتطوير آليات العمل لدى سوق السلع المحلي للتخلص من السلبيات والتحفظات القائمة على عمليات التورق العشوائي، بما يرفع من كفاءة الأداء، ويوفر الحماية للأطراف المتعاملة.

ويحرص مصرف الراجحي عبر المجموعة المصرفية للشركات على تطوير خدماته المصرفية للشركات لتلبية تطلعاتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم العصرية التي تتطور وتنمو باستمرار وبوتيرة سريعة، ويحقق الارتقاء بقطاع مصرفية الشركات، ويواصل تقديم الحلول المبتكرة والرائدة من خلال اعتماده على بنية إلكترونية متقدمة تلبي احتياجات العملاء، مستنداً إلى فريق عمل مميز يسعى إلى تطبيق مفهوم العلاقة الشاملة مع العملاء وخدمتهم بكل الوسائل وفي كل المجالات.