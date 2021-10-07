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تراجع أسعار الذهب بعد إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:15 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما عزز تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، قبيل إعلان بيانات الوظائف الشهرية هذا الأسبوع، العائد على سندات

الخزانة وزاد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ قريبا تقليص الحوافز الاقتصادية.

وبحلول الساعة 1130 (1530 بتوقيت غرينتش) انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1757.85 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1759.80 دولار للأونصة.

وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار على نحو طفيف عن أعلى مستوياته في عام، مدعوما بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ تصرفا عاجلا نحو إعادة السياسة لطبيعتها، وهو ما حال أيضا دون ارتفاع الذهب.

يجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.64 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 992.99 دولار، وقفز البلاديوم 5.1 بالمئة إلى 1985.03 دولار، متجها صوب أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر أيلول.

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