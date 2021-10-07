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بعد أزمة المحلل الشرعي.. شريف عامر: "مينفعش نسيب التراب تحت السجادة"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:17 م
الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي شريف عامر، على حالة الجدل التي أصابت المجتمع المصري بعد استضافته لمحلل شرعي يدعى محمد الملاح تزوج 33 مرة، مشيرا إلى أن المجتمعات تختلف وتتفق، وعندما تختلف لابد أن يكون هناك معايير للتعامل مع الاختلافات.

شريف عامر
وأشار "عامر"، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه تم التعامل مع قضية المحلل الشرعي من الناحية الاجتماعية والدينية، منوها إلى أن هناك نماذج مماثلة للمحلل الشرعي محمد الملاح.

قضية المحلل الشرعي
وأضاف الإعلامي شريف عامر: "نسيب التراب تحت السجادة ولا نتعامل معاه صح"، موضحا أن دور الإعلام هو الكشف عن القضايا المختلفة ومناقشاتها، منوها إلى أن دار الإفتاء أصدرت بيانا للرد على هذه المسألة من الناحية الفقهية، وأكدت فيه أن الزواج بنية الطلاق حرام شرعا.

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