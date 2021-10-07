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رسميًا.. الجونة يُعلن تعاقده مع الغاني أميدو إدريسو

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:17 م
ادريسو
ادريسو
علي نبوي

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع المهاجم الغاني أميدو إدريسو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية مو الموسم المقبل.

وكشف النادي الساحلي عن أن اللاعب الغاني سيرتبط بعقد معه لمدة ٤ مواسم مقبلة قادمًا من نادي تشيتا.

وكتب الجونة عبر حسابه بتويتر :"يسعدنا ان نعلن عن انضمام المهاجم الغاني أميدو إدريسو لمدة ٤ سنوات قادماً من نادي تشيتا".

الجدير بالذكر أن الجونة تعاقد مع عدد من الصفقات وهي محمد رزق، والحارس عماد السيد، وعمرو طارق، وكريم طارق، وشميلس بيكلي، وخالد قمر، ومحمود عبد القادر، ومحمود الجزار.

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رياضة الجونة ادريسو اخبار الرياضة

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