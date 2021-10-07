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استشاري: عملية تكميم المعدة تفضل في السن الصغير لهذا السبب (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:20 م
تكميم المعدة-أرشيفية
تكميم المعدة-أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عملية تكميم المعدة تفضل في السن الصغير، لأنها لا تؤثر على الامتصاص أو النمو أو الاتزان الهرموني للجسم بصفة عامة في العمر الصغير، وتعتمد على تقليل كمية الطعام.

تكميم المعدة
 وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تكميم المعدة تشهد استبعاد جزء من المعدة المسؤول عن إفراز جزء كبير من هرمون الجوع، وبعض الهرمونات المضاد للأنسولين.

تكميم المعدة تُجرى بالمنظار
وتابع أن تكميم المعدة تُجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية.


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