Advertisements

رسميًا.. الجونة يُعزز هجومه بالتعاقد مع حسام "إيفونا"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي

تعاقد نادي الجونة رسميًا مع المهاجم حسام غانم "إيفونا" لتعزيز صفوف فريقه بداية من الموسم المقبل.

وأكد النادي الساحلي بأن التعاقد مع المهاجم إيفونا ليكون بشكل نهائي واصفًا بأنه سيكون مهاجم مصر القادم.

وكتب الجونة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "مهاجم مصر القادم؟ حسام غانم "ايڤونا" ينضم للجونة بشكل نهائي".


الجدير بالذكر أن الجونة تعاقد مع عدد من الصفقات وهي محمد رزق، والحارس عماد السيد، وعمرو طارق، وكريم طارق، وشميلس بيكلي، وخالد قمر، ومحمود عبد القادر، ومحمود الجزار، والغاني أميدو إدريسو.

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 6 ساعات

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - حقيقة رفع عقوبة السوبر عن لاعبي الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

منذ نصف ساعة

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

09:59 م

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

10:30 م

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

08:58 م

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

08:46 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements