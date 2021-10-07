رسميًا.. الجونة يُعزز هجومه بالتعاقد مع حسام "إيفونا"





تعاقد نادي الجونة رسميًا مع المهاجم حسام غانم "إيفونا" لتعزيز صفوف فريقه بداية من الموسم المقبل.





وأكد النادي الساحلي بأن التعاقد مع المهاجم إيفونا ليكون بشكل نهائي واصفًا بأنه سيكون مهاجم مصر القادم.





وكتب الجونة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "مهاجم مصر القادم؟ حسام غانم "ايڤونا" ينضم للجونة بشكل نهائي".









الجدير بالذكر أن الجونة تعاقد مع عدد من الصفقات وهي محمد رزق، والحارس عماد السيد، وعمرو طارق، وكريم طارق، وشميلس بيكلي، وخالد قمر، ومحمود عبد القادر، ومحمود الجزار، والغاني أميدو إدريسو.



