البريكان: هدفي في شباك اليابان هو الأغلى في مسيرتي الكروية

علق فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم،، على هدفه في شباك اليابان، ضمن التصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم.





وأوضح البريكان، أن الهدف في شباك المنتخب الياباني، هو الأغلى في مسيرته الكروية، بعدما قاد بلاده لتحقيق فوز هام بالتصفيات.





وسجل البريكان، هدف الفوز السعودي على اليابان، مساء اليوم الخميس، في إطار التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال.





وأضاف البريكان في تصريحات عقب المباراة "الحمد لله على النتيجة، وهي هدية متواضعة للجمهور الحاضر ولكل محب وعاشق للأخضر".





وتابع "سعيد بالنزول وتسجيل هدف الفوز، تعليمات رينارد وراء الهدف، لأنه طالبني بالضغط على دفاع الخصم، وبالفعل نجحت في استغلال خطأ".





واختتم: "تجاوز اليابان، حافز من أجل تحقيق الانتصار على الصين في المباراة المقبلة، والاقتراب من حلم المونديال، ونحن عاقدون العزم على تحقيق ذلك".



