Advertisements

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:30 م
اليابان والسعودية
اليابان والسعودية
محمد الصو
فسر هاجيمى موريياسو مدرب المنتخب الياباني، سبب خسارة منتخبه أمام الأخضر السعودي بهدف نظيف، بالتصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم.

وأوضح موريياسو، أن فقدان التركيز وهبوط مستوى لاعبيه في الشوط الثاني، وراء الهزيمة المفاجئة ضد المنتخب السعودي، رغم البداية الجيدة.

وقال موريياسو، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لعبنا بشكل ممتاز في الشوط الأول، وخلقنا العديد من الفرص لكن لم نستغلها".

وأضاف: "في الشوط الثاني، نزل مستوانا وفقدنا التركيز فارتكبنا بعض الأخطاء التي جاء منها الهدف، وأعتقد أننا لن نستسلم وسنظل نعمل ونقاتل حتى نستطيع اللحاق بباقي المنتخبات، وتحقيق التأهل للمونديال ولم نفقد الأمل".

وتابع: " الفارق بين لاعبي المنتخب الياباني ونظيره السعودي هو الروح والطموح والرغبة في الفوز، وهو ما قادنا لخسارة جديدة في مشوار التصفيات".

الكلمات المفتاحية

مدرب اليابان اليابان السعودية ضد اليابان السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - حقيقة رفع عقوبة السوبر عن لاعبي الأهلي

منذ 41 دقيقة

فاركو يخطف موهبة دجلة من الأهلي

منذ ربع ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ ساعة

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

منذ 34 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

09:59 م

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

10:30 م

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

08:58 م

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

08:46 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements