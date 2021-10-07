مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

فسر هاجيمى موريياسو مدرب المنتخب الياباني، سبب خسارة منتخبه أمام الأخضر السعودي بهدف نظيف، بالتصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم.





وأوضح موريياسو، أن فقدان التركيز وهبوط مستوى لاعبيه في الشوط الثاني، وراء الهزيمة المفاجئة ضد المنتخب السعودي، رغم البداية الجيدة.





وقال موريياسو، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لعبنا بشكل ممتاز في الشوط الأول، وخلقنا العديد من الفرص لكن لم نستغلها".





وأضاف: "في الشوط الثاني، نزل مستوانا وفقدنا التركيز فارتكبنا بعض الأخطاء التي جاء منها الهدف، وأعتقد أننا لن نستسلم وسنظل نعمل ونقاتل حتى نستطيع اللحاق بباقي المنتخبات، وتحقيق التأهل للمونديال ولم نفقد الأمل".





وتابع: " الفارق بين لاعبي المنتخب الياباني ونظيره السعودي هو الروح والطموح والرغبة في الفوز، وهو ما قادنا لخسارة جديدة في مشوار التصفيات".



