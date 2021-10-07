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أحمد محبوب مصبح رئيسا تنفيذيا لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
أصدر سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة قراراً بتعيين أحمد محبوب مصبح نائباً له في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة ورئيساً تنفيذياً لها إلى جانب مهامه كمدير عام لجمارك دبي.

ويملك محبوب سجلاً حافلاً بالإنجازات المشهودة على المستويين المحلي والعالمي استناداً إلى خبراته في هذا القطاع ومهاراته القيادية التي تمتد إلى ما يقارب ثلاثة عقود.

وأكد ابن سليّم ثقته بقدرة محبوب على دفع عجلة النمو لهذا القطاع الحيوي وفق رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وأوضح أن الجهود التي تبذلها المؤسسة في تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تساهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة .. مشيراً إلى أن اختيار أحمد محبوب مصبح لتولي هذا المنصب يسهم في توجيه دفة عمليات المؤسسة إلى مستويات قياسية وعالمية والاستفادة من المكانة القوية التي حققتها الدوائر والجهات التي تندرج تحت مظلتها، بما يضمن تدشين حقبة جديدة من التحول والنمو المستدام وتحقيق التطلعات المستقبلية وفق توجهات قيادتنا الرشيدة.

من جانبه أعرب أحمد محبوب عن تطلعه قدماً للمساهمة بدعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق التحوّل في قطاع الموانئ والمناطق الحرة .

وقام الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من الجهات التي تندرج تحت مظلة وإشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة .. وأثنى على الجهود التي تقوم بها الدوائر والجهات التابعة للمؤسسة ..مؤكداً أن مسيرة التطوير والنمو ستتواصل لتلبية المتطلبات الحالية والتوقعات المستقبلية بما يخدم قطاع الموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

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