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استشاري: هناك ضرورة لتجهيز المريض نفسيًا لإجراء تكميم المعدة (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:24 م
تكميم المعدة-أرشيفية
تكميم المعدة-أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لتجهيز المريض نفسيًا لإجراء عملية تكميم المعدة، وإجراء الفحوصات كاملة، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالعملية على أعلى مستوى مثل الدباسات الأمريكية، وبعض أدوية التخدير المتقدمة التي تساعد على عودة المريض إلى وعيه بعد إجراء العملية في وقت قصير.

عملية تكميم المعدة
وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عملية تكميم المعدة تصلح للأطفال بداية من 11 عامًا، مشيرًا إلى أن تحويل المسار من ضمن العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، ولكن تكميم المعدة تفضل في العمر الصغير، لأنها عملية خفيفة، وتقي في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة.

عمليات السمنة
ولفت إلى أن عمليات السمنة من العمليات الآمنة وتجرى خلال وقت صغير للغاية، معقبًا: "جراحات السمنة سهلة وبسيطة ومفيدة في إنقاص الوزن بدون أي مشاكل على الإطلاق".

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