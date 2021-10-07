Advertisements

عاجل - حقيقة رفع عقوبة السوبر عن لاعبي الأهلي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:24 م
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة إلغاء عقوبة خسارة السوبر المحلّي حال فوز ببطوبة كأس مصر هذا الموسم.

وكان الأهلي قد خسر بطولة السوبر المصري امام طلائع الجيش بركلات الترجيح، مما جعل محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، يقرر معاقبة كل لاعب بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاته بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.


 
ونفى مصدر بالفريق الأحمر في تصريحات خاصّة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد حول إلغاء عقوبة السوبر حال الفوز ببطولة كأس مصر هذا الموسم، مؤكدا ان الغرامة تم تطبيقها على اللاعبين والجهاز الفني خلال الأيام الماضية.

وأضاف، أن الأهلي حدّد 100 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر والمقرر استئناف مبارياتها خلال الفترة المقبلة، وذالك وفقا للائحة الفريق الخاصة بالعقوبات والمكافآت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

عقوبة الاهلي السوبر المصري الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 8 ساعات

فاركو يخطف موهبة دجلة من الأهلي

منذ 14 دقيقة

وثائق "باندورا" تكشف تورط نجم ريال مدريد ومانشيني في أزمة كبيرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

منذ حوالي 4 ساعات

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة رفع عقوبة السوبر عن لاعبي الأهلي

منذ 40 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020

عاجل - إدارة الأهلي تزف بشرى سارة للاعبي الفريق

عاجل.. الكشف عن العقوبة الموقعة على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من المحلة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

صادق : موسيماني و بعض لاعبي الأهلي يرفضون عقوبات السوبر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

09:59 م

مدرب اليابان يبرر الهزيمة القاتلة أمام السعودية

10:30 م

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

08:58 م

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

08:46 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements