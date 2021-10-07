عاجل - حقيقة رفع عقوبة السوبر عن لاعبي الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة إلغاء عقوبة خسارة السوبر المحلّي حال فوز ببطوبة كأس مصر هذا الموسم.





وكان الأهلي قد خسر بطولة السوبر المصري امام طلائع الجيش بركلات الترجيح، مما جعل محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، يقرر معاقبة كل لاعب بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاته بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.









ونفى مصدر بالفريق الأحمر في تصريحات خاصّة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد حول إلغاء عقوبة السوبر حال الفوز ببطولة كأس مصر هذا الموسم، مؤكدا ان الغرامة تم تطبيقها على اللاعبين والجهاز الفني خلال الأيام الماضية.





وأضاف، أن الأهلي حدّد 100 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر والمقرر استئناف مبارياتها خلال الفترة المقبلة، وذالك وفقا للائحة الفريق الخاصة بالعقوبات والمكافآت.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



