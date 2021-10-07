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سمير فرج: نشرنا الغسيل ولعبنا الكرة لخداع الإسرائيليين قبل الحرب (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:28 م
اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق
اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق
كساب احمد
قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، وأحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة، إن فترة حرب الاستنزاف كان هناك ما يسمى بمجموعة الاسترخاء مهامها تتلخص في نشر الغسيل ولعب الكرة لخداع العدو الصهيوني، في الوقت الذي يستتر فيه الجنود داخل خنادق تحت الأرض.

اللواء سمير فرج
 وأضاف "فرج" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه قبيل الحرب بـ10 أيام كان برفقة زملائه في كلية القادة والأركان فجاء القرار بتخريجهم في الدورة 25 أركان حرب، وحصل على المركز الأول وهو في رتبة رائد، ليلتحق بهيئة العمليات بصحبة 40 شخصا من العملاقة الذين خططوا لحرب أكتوبر.

وتابع مدير الشئون المعنوية الأسبق، وأحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة، أن مركز عمليات حرب أكتوبر كان تحت الأرض، وفي بداية التحاقه بالعمليات أوكلت إليه مهمة رسم أصعب خريطة، فظل في المركز يعمل على تنفيذ المهمة، موضحا أنه في 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرا تم وضع خطة الحرب والانتهاء من اللمسات الأخيرة.

وأشار إلى أن جزءا من القوات المصرية في هذا التوقيت كان يتمركز خلف خطوط العدو، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات حضر في مركز العمليات الساعة 12 ظهرا وأبلغ الجميع أنه عليهم الإفطار في نهار رمضان، لأنه قد حان وقت حرب أكتوبر، مضيفا أن الرئيس السادات كان على موعد مع حافظ الأسد لإبلاغه بتوقيت الهجوم وأوكل الفريق عبد الغني الجمسي، رئيس العمليات، مهمة تحديد ساعة الحرب، وبدوره أعطى الجمسي المهمة لصلاح فهمي، ليختار الموعد المناسب يوم 6 أكتوبر بالتزامن مع عيد الغفران لدي إسرائيل لأنه يوم سكون.

طرد الخبراء الروس
ولفت إلى أن صلاح فهمي دون مسودة العمليات على كراسة ابنته حنان، لأنه كان يسابق الزمن لإنجاز المهمة وأعطاها وقتها للجمسي، وحينما شاهدها السادات ظن أن الجمسي هو صاحب المهمة، مضيفًا أعظم قرار اتخذه السادات هو طرد الخبراء الروس قبيل الحرب، موضحا أنه لو لم يتخذ ذلك القرار كان العالم سيظن أن الاتحاد السوفيتي هو الذي يحارب ويخطط للمصريين.

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