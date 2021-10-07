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إخماد حريق اندلع في وحدة سكنية بأكتوبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:33 م
حريق
حريق
إيمان عبد العاطي
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا اندلع في وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

الحماية المدنية بالجيزة 
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثثيفة من عقار سكني بنطاق الحي الـ11.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

وتبين نشوب الحريق في إحدى الشقق السكنية، وتم محاصرة النيران وحصر الحريق في غرفة واحدة دون خسائر في الأرواح.

ماس كهربائي
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، ورجحت المعاينة المبدئية نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي بإحدى التوصيلات الكهربائية.

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