خبير فلكي سعودي: غدًا غرة شهر ربيع الأول





قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بالمملكة العربية السعودية، إن يوم غد الجمعة غرة شهر ربيع الأول لعدم ثبوت رؤيته بعد مغيب يوم أمس الأربعاء.

وأضاف الزعاق، أن شهر ربيع الأول هو الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية، وهي سنة قمرية أي تعتمد على رؤية الهلال في دخول أشهرها.

وتابع الزعاق: "سمي ربيعًا لأنه يقع في موسم الخريف، فالعرب كانوا يسمون الخريف ربيعًا، والربيع صيفًا والصيف قيظًا، وفيه وُلد وهاجر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم".