سمير فرج: إغراق المدمرة إيلات غيّر استراتيجية التسليح في العالم (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن المدمرة الإسرائيلية إيلات التي أغرقها الجيش المصري كان على متنها 100 شخص بالإضافة إلى بعض طلبة الكلية البحرية، موضحا أن إسرائيل خاطبت حينها الصليب الأحمر لانتشال الجثث، مضيفًا أن المدمرة إيلات، فوجئت بصاروخين مصريين؛ لتغرق في المياه، بعدما كانت تتفاخر أمام طلاب الكلية البحرية لتريهم فخر القوات الإسرائيلية، موضحا أنه بإغراق المدمرة إيلات تغيرت استراتيجية التسليح في العالم أجمع.



المدمرة الإسرائيلية إيلات

وتابع "فرج" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن القوات البحرية المصرية كانت متفوقة على الإسرائيلية، وفي حرب الاستنزاف دمرت الكاسحة المصرية الغواصة الإسرائيلية داكار، وأغرقتها في عمق البحر لتستخرجها بعدها إسرائيل معقبًا: "البحرية المصرية كعبها عالٍ على إسرائيل".



البحرية المصرية

وأردف سمير فرج، أنه بعد تدمير إيلات شن العدو الإسرائيلي هجوما عنيفا على المدن المصرية، لذا لجأ المصريون إلى تهجير جميع سكان القناة التي تعرضت لقصف المدفعية الإسرائيلية.

