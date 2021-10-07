محمد هنيدي يكشف أصعب مشاهده على الإطلاق و يؤكد خوفه من تجمعات الجمهور





حل النجم محمد هنيدى ضيفًا في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc في اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً، واستقبله الجمهور إستقبال حار وترحيب قوي.







تحدث "هنيدي" عن موقف تعرض له أثناء عرض فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" حيث كان في العجمي وصادف وجود حفل للنجم "عمرو دياب" بحضور عدد كبير جدًا فاجتمعت الحشود حوله مما اضطره إلى اللجوء إلى محل ليختبئ به ولم يخرج قبل الرابعة صباحًا بعد تدخل الشرطة ومن وقتها وهو يخاف جدا من التجمعات والأعداد الكبيرة.





كما تحدث أيضا "هنيدي" عن استعانه بدوبلير في مشهد الحادثة في فيلم "الإنس والنمس"، وهو مشهد لقائه بنرمين التي تقوم بدورها "منة شلبي"، وصرح أن أصعب مشهد قام به خلال مسيرته الفنية هو مشهد القنبلة من فيلم "فول الصين العظيم"، وأنه كان خائفًا منه منذ وصول السيناريو.





يذكر أن "هنيدي" يعرض له حاليا بالسينمات الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس"، الذي حقق أعلى الإيرادات بعد عرضه بأيام قليلة، وهو من بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، صلاح عبدالله، ومن إخراج شريف عرفة.