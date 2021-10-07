عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من الإعلان عن تجديد عقد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما حسم الأهلي مستقبل اللاعب واتفق معه على التجديد لمدة موسمين.





ويرتبط علي معلول بعقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، والذي سينطلق أواخر أكتوبر الجاري، وبعدما إتفق مع المارد الأحمر على تجديد العقد لمدة موسمين يصبح اللاعب مُستمراً مع النادي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الخلاف بين الاهلي ومعلول بشأن قمية العقد الجديد لم يكن خلافاً جوهرياً.





وتابع المصدر، أن علي معلول كلي الحصول على مليون و400 ألف دولار فى الموسم الواحد فيما بدأ الأهلى عرضه المالي بمليون و100 ألف دولار، إلى أن توصل الطرفين إلى حل وسط أسفر عن إتفاق تام على التجديد.





ومن المقرر أن يعلن الاهلي تجديد عقد علي معلول في غضون الأيام القليلة المقبلة، لغلق هذا الملف بعدما أعلن النادي عن تمديد عقد عمرو السولية لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم المتبقي له مع القلعة الحمراء.



