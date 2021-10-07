وزير الرياضة يهنىء المنتخب الوطني بفوزه على اليابان





أعرب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تهنئته للمنتخب الوطني بفوزه على منتخب اليابان، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





وقال وزير الرياضة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الحمد لله.. ألف مبروك لصقورنا، تستاهلون يا أبطال، وشكرا لجمهورنا الوفي".





وحقق المنتخب الوطني فوزًا هامًا على منتخب اليابان على استاد الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعدما سجل هدف المباراة، اللاعب فارس البريكان في الدقيقة 71 من عمر المباراة.





ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من: "محمد العوبس، وياسر الشهراني، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن غريب، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وصالح الشهري".





وقفز المنتخب السعودي، إلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، بعد مرور 6 جولات من عمر التصفيات، بفارق 3 نقاط مؤقتًا أمام أستراليا، فيما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط ليبقي في المركز الرابع.





وحافظ الصقور على نسق الانتصارات بعدما أضافوا الساموراي إلى قائمة الضحايا بأقدام البريكان؛ حيث قص شريط المرحلة الحاسمة بفوز مثير على فيتنام بثلاثية مقابل هدف، قبل أن تفوز على عمان خارج القواعد بهدف نظيف.



