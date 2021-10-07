نجح مسئولو فاركو في التعاقد مع أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة قبل ساعات من غلق باب القيد.





فاركو يخطف موهبة دجلة من الأهلي





وكان اللاعب قريبا من الانضمام للمارد الأحمر بعد أن أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر الاتفاق مع مسئولي الفريق الدجلاوي لكن إدارة القلعة الحمراء تراجعت عن إتمام الصفقة في الساعات الماضية بسبب مغالاة دجلة في بيع اللاعب.





وحصل وادي دجلة على 12 مليون جنيه من فاركو مقابل الاستغناء عن خدمات أحمد شريف، وذالك لتدعيم هجوم الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز في الموسم المقبل.





ويعد شريف من أهم مواهب الكرة المصرية في الموسم الماضي وتألق بشكل لافت مما جعل بعض الأندية تتهافت على ضمه.



