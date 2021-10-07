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ريمونتادا خيالية.. فرنسا تقهر بلجيكا وتضرب موعدًا ناريًا مع إسبانيا بنهائي دوري أمم أوروبا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 10:51 م
فرنسا وبلجيكا
فرنسا وبلجيكا
وكالات
صعد منتخب فرنسا للمباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر - 2 أمام نظيره البلجيكي في الشوط الأول، إلى انتصار 3 - 2 في اللحظات الأخيرة، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (أليانز ستاديوم) بمدينة تورينو الإيطالية، أنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدما 2 - صفر، حيث بدأ بالتسجيل في الدقيقة 37 عن طريق يانيك كاراسكو، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث قلص كريم بنزيمة الفارق، بإحرازه الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 62، أعقبه زميله كيليان مبابي بالهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2، والاستعداد لخوض الوقت الإضافي، أحرز ثيو هيرنانديز هدف الفوز والصعود لمنتخب (الديوك) في الدقيقة 90، ليقود (أبطال العالم) للنهائي.

وضرب منتخب فرنسا موعدا في المباراة النهائية يوم الأحد القادم مع المنتخب الإسباني، الذي تغلب 2 - 1 على نظيره الإيطالي يوم الأربعاء في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

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