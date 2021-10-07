شاهد.. درة تخطف الأنظار بلوك جديد







نشرت الفنانة التونسية درة، صور جديدة ومختلفة لها وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».







وظهرت الفنانة التونسية درة، في الصور بـ«توب» باللون الأسود، وحرصت على الظهور لأول مره بشعرها بلوك مختلف باللون الأسود القصير الناعم والجذاب كما تناسب مع ظهورها وملابسها، كما تميزت أيضًا بلون أحمر الشفاه الصاخب.









ويذكر أن شاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.







وحاليًا درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

