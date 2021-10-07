محمود العسيلى يتالق في جبال السخنة







وبدأ الحفل في السادسة مساءً بفقرة الدجي الذي قدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغنيات الغربية التي اندمج معها الجمهور، حضر العسيلى مع مدير أعماله محمد فؤاد وقدم العسيلى مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور ورددها معه من أشهر أغنياته التى أحبها الجمهور، منها "يا ناس، حلم بعيد، حتة تانية، حب غلط، وجع الهوى.





وفي نهاية الحفل قدم العسيلى الشكر إلى عمرو إسماعيل رئيس قطاع التسويق وشركة بى ار اى الذى أشرفت على الحفل وعلى التنظيم الراقي.

تألق الفنان محمود العسيلي خلال الحفل الذي أحياه مساء اليوم في قرية "جبال السخنة" بمناسبة افتتاح بحر جبال السخنة، وشهد الحفل حضوراً كبيراً من سكان القرية.