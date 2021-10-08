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"بفستان أخضر أنيق".. نرمين الفقي تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:02 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
رضوى خالد



نشرت الفنانة نرمين الفقي، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




وظهرت نرمين الفقي في الصور، وهي ترتدي فستانًا باللون الأخضر، مما أدى إلى إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت نرمين قائله: " يارب سترك ورضاك والنجاح من عندك شكرا لكل الصناع جائزه التميز والابداع مسلسل النمر مهرجان الفضائيات العربيه ٢٠٢١ انا بحب مهنتي فيها تعب وارهاق زوكله يهون بعد حب ونجاح العمل الف حم شكر لكل من اداني صوته".




و انتهى صناع حكاية "على الهامش" ضمن مسلسل" إلا أنا" اليوم من تصوير آخر مشاهد العمل بمدينة الإنتاج الإعلامى وذلك استعدادًا لدخوله مرحلة المنتاج وعرضه الأحد المقبل عبر شاشة Dmc.



كما تجسد الفنانة نرمين الفقي خلال أحداث حكاية "على الهامش" شخصية سيدة توجد لديها مشكلة ما تؤدي بها إلى التنمر، ولكنها تظل ثابتة وتقف أمامها بقوة شخصيتها وثقتها بنفسها التي تؤدي في وقف المتنمرين عن التنمر عليها.




كما جاء أبطال حكاية "على الهامش" كلًا من، الفنانة نرمين الفقي والفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.
"بفستان أخضر أنيق".. نرمين الفقي تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"
"بفستان أخضر أنيق".. نرمين الفقي تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"

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